◆第７０回京阪杯・Ｇ３（１１月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）短距離重賞は１８頭立てで争われ、２番人気のナムラクララ（牝３歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父アドマイヤマーズ）は１３着だった。姉は重賞５勝のナムラクレアで、重賞はこれまでチューリップ賞５着、桜花賞１３着、キーンランドＣ４着。今回は当レース最多タイの３勝を挙げる武豊騎手との初コンビで挑んだが、初タイトルはならなかった。勝った