「手相には、“脳の働き”がそのまま表れます。手を見たら、その人がどんな人か一目でわかります」この記事のすべての写真を見るそう断言するのは、手相学研究家の寺島みさおさん。いったい、「手」からどんなことがわかるのだろうか。手のひらの3本線で性格と脳の働きがわかる「手のひらには、生まれ持った3本の線“感情線”“知能線”“生命線”があります。この3本線からわかることは2つ。1つはその人の生まれたときからの性