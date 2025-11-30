女優の麻路さきと彩輝なおが30日、大阪市内で「エリザベート TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート」の会見を行った。 【写真】現役のころと変わらぬ格好良さをたたえる麻路さき 1996年に宝塚歌劇団雪組で初演された「エリザベート」から30年を記念して、2026年2月～３月に、初演から最新キャストまで卒業生がズラリと勢揃いし、様々なバージョンで上演される。 星組だった麻路