2児の母でタレントの坂下千里子（49）が27日、自身のインスタグラムを更新。長女（17）のために作ったというボリュームたっぷりの手作り弁当を公開した。【写真】「これは残さず食べちゃいますよ〜」 坂下千里子が披露したスタミナ満点の“焼き肉弁当”坂下は「おはようございます！本日は、焼き肉弁当になります。かなりのボリュームです！」「いつもよりご飯も多めです。残さずお願いします！今日も頑張って!!」とコメント。