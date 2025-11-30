「関西大学ラグビー、天理大４７−１５京産大」（３０日、花園ラグビー場）天理大が全勝対決を制し、関西２連覇を飾った。前半に３トライを挙げて２１−８とリードすると、後半開始すぐにも京産大のミスを見逃さずフッカー稲嶺翔太（４年＝石見智翠館）がインゴールへ飛び込む。同１０分すぎに自陣深くまで攻め込まれたが、ゴールラインを背負いながらも京産大に得点は許さなかった。同３０分には京産大にスクラムをターンオ