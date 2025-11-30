大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年3月21日記事は取材時の状況）＊＊＊銀行は社内結婚率が高い職場として知られている。筆者が働いていたメガバンクでも、行内結婚が5割を超えていると聞いていた。これには様々な理由が考えられる。新卒一括採用なので、結婚適齢期かつ独身の男女が会