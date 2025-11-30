吉本興業所属のお笑いコンビ、カーネギーの松相遼（30）、さわとおる（32）が30日に自身らのX（旧ツイッター）を更新。同日をもって解散することを発表した。松相は「我々カーネギーは本日11月30日をもって解散することになりました。いわゆる方向性の違いというやつです」と発表した。さらに「2人ととも芸人は続けます。僕は福岡で頑張ります。コンビになって7年、解散するのに変ですがとても充実していました!さわには感謝と東京