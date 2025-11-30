これからの時代に、価値を高める人の特徴は何か。早稲田大学名誉教授の内田和成さんは「個々の主観で、自分の『好き』を極めたほうが、結果的に仕事上での『自分の価値』を高めることができる。合理的につくられたシステムからは、合理的に予想される成果以上のものは生まれない」という――。※本稿は、内田和成『客観より主観“仕事に差がつく”シンプルな思考法』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／