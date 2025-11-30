◇第45回ジャパンカップ（2025年11月30日東京競馬場）欧州のカルティエ賞年度代表馬の遠征を日本馬が迎え撃った国際G1「ジャパンC」は30日、東京競馬場で行われ、4番人気のカランダガンが制した。2着はマスカレードボール、3着はダノンデサイル。配当金は単勝8番で4番人気の620円、馬連は8―15で1180円、馬単は8―15で2370円、3連単は8―15―14で25番人気の1万1070円、3連複は8―14―15で1930円となった。▼ジャパンC1