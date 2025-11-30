日本維新の会を巡る政治資金問題の構図日本維新の会が2022〜23年、同党所属の金村龍那衆院議員＝比例南関東＝の公設第1秘書が役員を務める神奈川県逗子市のコンサルタント会社に「運転業務委託料」などとして計約67万円を支出していたことが30日、政治資金収支報告書で分かった。政党交付金使途等報告書によると、税金が原資の政党交付金が充てられた。維新は共同通信の取材に「政治活動の一環として支出した」と文書で回答。