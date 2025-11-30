群馬県藤岡市に住む田口喜一さん(93)。終戦の前年にあたる1944年（昭和19年）に、満蒙開拓団の一員として一家6人で海を渡った過去を持ちます。当時、喜一さんは11歳。“広大な土地を管理して裕福になれる――”そのような話を信じて、移り住んだ異国の地。そこで1年ほど稲作に従事しましたが、戦争が終わり日本の敗戦が決まると、状況が一変したといいます。■“裕福になれる”と信じ満州へ喜一さん「日本が終戦になってから、ひど