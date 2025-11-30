元宝塚歌劇団星組トップ麻路さき（60）、同月組トップ彩輝なお（54）が30日、大阪市の梅田芸術劇場で、「エリザベートTAKARAZUKA30thスペシャル・ガラ・コンサート」（26年2月28〜3月15日、同所）の取材会に出席した。1992年のウィーン初演以来、世界各国で上演が続けられているミュージカル「エリザベート」は、死を象徴する黄泉（よみ）の帝王トートとヨーロッパ宮廷随一の美貌をうたわれたオーストリア皇后エリザベートとの愛