11月30日、京都競馬場で行われた12R・京阪杯（G3・3歳上オープン・芝1200m）は、富田暁騎乗の7番人気、エーティーマクフィ（牡6・栗東・武英智）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のルガル（牡5・栗東・杉山晴紀）、3着に4番人気のヨシノイースター（牡7・栗東・中尾秀正）が入った。勝ちタイムは1:07.4（良）。2番人気で武豊騎乗、ナムラクララ（牝3・栗東・長谷川浩大）は、13着敗退。【青函S】12番人気エーティーマクフィV