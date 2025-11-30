岩田康誠騎手（５１）＝栗東・フリー＝は、１１月３０日の東京１０Ｒ・アプローズ賞（３歳上２勝クラス、ダート１４００メートル＝１６頭立て）でジューンポンポン（牝６歳、美浦・和田勇介厩舎、父マクフィ）に騎乗（３着）して、９９年１１月７日のＪＲＡ初騎乗から通算１万６０００回騎乗を達成した。史上１４人目、現役では９人目。