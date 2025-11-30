元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が披露した制服姿が反響を呼んでいる。森は３０日までに自身のインスタグラムを更新。「Ｕ‐ＮＥＸＴ『芸人キャノンボール』是非ご覧ください」と記し、番組で着用したバスガイド風の制服を着たショットをアップした。この投稿には、「何着てもかわいいねー香澄ちゃんがガイドするバスを貸切にしたい」「バスガイドさんの制服もよく似合ってて、可愛いですね」「ホントに綺麗」「