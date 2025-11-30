公園で快適に過ごしてもらおうと、岡山市と岡山大学の学生が木製の「家具」を設置しました。岡山市北区の下石井公園に、背もたれや子どもの日よけなどに使える家具、いすやテーブルとして使える家具が設置されました。岡山大学で建築計画を学ぶ学生が公園で行動観察などを行い、設計・製作したもので、西粟倉村の木が使われています。公園を訪れる人に家具の使い方を伝えたり、端材で「竹とんぼ」を作るワークシ