元KAT-TUNの中丸雄一が、今後さらにテレビ番組への露出を増やす可能性があるという。中丸は2024年1月に元アナウンサーの笹崎里菜と結婚。しかし同年8月、週刊誌で女子大学生とのホテル密会が報じられ、“アパ不倫”疑惑が浮上。この報道を受けてイメージが大きく損なわれ、ほとんどの仕事を失うこととなった。◆「週刊文春」での連載スタートとバラエティ出演そんな中丸は一定期間の自粛を経て、2025年1月3日に活動再開を発表。復