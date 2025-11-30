物価上昇が続く昨今、比較的手頃な価格で買えるキウイフルーツ（以下、キウイ）。抜群の栄養価もうれしいそんなキウイですが、実は科学的根拠がまったくない誤情報が根強く信じられ続けてきました。そんな誤解を解くべく地道な活動を続けるキウイ研究の第一人者である駒沢女子大学健康栄養学科名誉教授の西山一朗さんにお話を聞きました。◆「キウイを食べると日焼けやシミがひどくなる」は無根拠――インターネット上には健康に関