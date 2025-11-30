厚生労働省都道府県ごとの最低賃金改定が2025年度は、多くの地域で例年より遅れる異例の事態となっている。例年はほとんどが10月から適用されるが、25年度は10月が20都道府県にとどまり、11月が13府県、12月以降も14県に上る。都市部や隣県に人材が流出しないよう地域間で引き上げ額を競った一方、人件費増への対応を迫られる企業側に配慮したことが影響した。識者は労働者への恩恵が小さくなり、地域間格差が一時的に広がると指