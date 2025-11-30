＜JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ最終日◇30日◇宮崎カントリークラブ(宮崎県)◇6543ヤード・パー72＞国内女子ツアー最終戦のファイナルラウンドが終了した。トータル9アンダー・首位に並んだ鈴木愛と岩井千怜がプレーオフ（18番パー4）を行い、2ホール目でパーをセーブした鈴木が最終戦初Vを果たした。【写真】最後は恒例のフラワーシャワー！延長戦2ホール目。鈴木のティショットは右ラフへ。2打目をグリーン手前