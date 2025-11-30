＜カシオワールドオープン最終日◇30日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了した。ともに27歳の大岩龍一と砂川公佑がトータル21アンダーで首位に並び、優勝をかけたプレーオフ（18番パー5）へ。2ホール目でバーディを奪った大岩が念願のツアー初優勝をつかんだ。【写真】肉離れで無念の棄権となった松坂大輔砂川もツアー初勝利を狙っていたが、最後に力尽きた。トー