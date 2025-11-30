広島市内５つの大学の学生が撮影した写真の展示会が行われています。 学生合同写真展は広島ガス北部販売が芸術を通じて若者を応援しようと２０１３年から開催しているものです。 安田女子大学など広島市内５つの大学の学生が広島の風景などあわせて４５点を出展しています。 渡邊空さん（安田女子大）「学生１人１人で『一瞬』のとらえ方に個性が出ていると思うので、そこの変化を楽しんでいただきたいです 高野光希さん（広島