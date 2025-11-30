■サッカーJ1 第37節 東京ヴェルディ 0−1 鹿島アントラーズ（30日、東京・味の素スタジアム）サッカーのJ1第37節が行われ、首位の鹿島アントラーズが1−0で東京ヴェルディを下した。しかし、2位・柏レイソルもエース・細谷真大（24）がハットトリックを決め、3−1でアルビレックス新潟に勝ったため、首位は鹿島で勝ち点「73」、2位・柏は勝ち点「72」の勝ち点「1」差で、優勝争いは最終節に持ち越しとなった。12月6日の最終節で、