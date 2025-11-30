■これまでのあらすじ“都合のいい子”をやめて結婚と同時に渡米を決めた凜。孤独を感じる母のもとを訪ねた伯母は、「母親なのに、どうしてそんなに娘に無関心なの？」と問いかける。シングルマザーだから完璧なんて無理だったと否定しながらも、姉と娘を重ねて見てしまう自分に気づき、心がざわめく。娘は完璧だから、手のかかる息子に目がいくのは当然であり、差別ではないと自分に言い聞かせる母。すると、伯母はどうしても伝え