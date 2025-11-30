「俺、何かした？」…妻が“不機嫌な化け物”に豹変あんなに優しくて、いつも笑っていた妻が、今ではまるで別人のように不機嫌…。世の旦那さんたちの中には、そんな“妻の豹変”に戸惑い、どう接していいか分からず途方に暮れている人も少なくないのかもしれません。今回ご紹介するのは、そんな夫の視点から描かれる、夫婦のすれ違いの物語。そのリアルすぎる描写に、読者からは「妻が悪い」「いや、夫が悪い」と、賛否両論、様々