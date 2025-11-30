◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節神戸０―０ＦＣ東京（３０日・ノエスタ）前節終了時点で３位の神戸は、今季の本拠最終戦をスコアレスドローで終えた。前半からロングスローやＣＫなど、セットプレーから圧力をかけて相手を押し込んだ。６分にはロングスローからゴール前に入っていたＤＦマテウストゥーレルが左足を合わせたが、枠外。ＣＫでは、一度ショートコーナーを挟んでキッカーのＭＦ扇原貴宏がクロスを入れる形をと