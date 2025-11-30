◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３７節岡山０―１浦和（３０日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）浦和が特別指定選手としてプロ初出場したＭＦ肥田野蓮治（ひだの・れんじ）のプロ初ゴールで岡山に１―０と勝利し、４試合ぶりの白星を挙げた。桐蔭横浜大在学中で来季加入が内定している肥田野は、この試合に右ＭＦとして先発。０―０の後半２７分、元日本代表ＭＦ中島翔哉のスルーパスを受けると、ＧＫとの１対１を冷静に決めて先制点を挙