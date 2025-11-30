大相撲の冬巡業が３０日、長崎・諫早市で行われた。幕内・玉鷲（片男波）が自身の持つ初土俵からの連続出場記録（現在１７４８回）がギネス世界記録に認定されたことを明かした。ギネスブック（２０２６年）で「ＭＯＳＴＣＯＮＳＥＣＴＩＶＥＳＵＭＯＢＯＵＴＳ」と記された。英国版を読んだ知人から連絡をもらって知った。支度部屋ではうれしそうに「超うれしい。やったね。感動したよ」と笑顔をみせた。玉鷲は初土俵か