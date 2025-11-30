◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節川崎１―２広島（３０日・Ｕ等々力）川崎は前半１２分、ＦＷ伊藤達哉がドリブルでの仕掛けから、左足でゴール左隅に決めて先制した。３試合ぶりの１３点目を挙げた。広島は前半１６分、ＦＷジャーメイン良がネットを揺らすも、ＶＡＲチェックの末、オフサイドの判定で得点なしとなった。前半アディショナルタイム４分、右サイド、ＭＦ中野の左足クロスにＦＷ川辺が飛び込んで頭で決めて同点と