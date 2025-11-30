◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）国内最高峰のＧ１に１７頭（ドゥレッツァが出走取り消し）が出走し、２番人気で北村友一騎手とコンビのクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は４番手の好位置で運んだもののラストで粘り切れず４着に終わった。同馬はホープフルＳ、今年の日本ダービーとＧ１を２勝。前走の凱旋門賞は大外枠から先行して粘りを欠