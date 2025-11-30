◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節東京Ｖ０―１鹿島（３０日・味スタ）鹿島は東京Ｖを１―０で下し、９季ぶり９度目のリーグ制覇に王手をかけた。後半２９分に途中出場のＭＦ松村優太が決勝点を挙げた。＊＊＊今季の鹿島を象徴する苦戦ぶりであり、そして今季の鹿島を象徴する勝利への執念だった。煮えきれない展開が続いてた０―０の後半２９分、相手のパスミスを中央で拾った荒木遼太郎がレオセアラにスルーパス。相