◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３７節東京Ｖ―鹿島（３０日・味スタ）東京Ｖのホーム最終戦の鹿島戦で３万８１６８人が来場し、国立で開催した開幕・清水戦の５万２５４１人に続き、味スタホームでは今季最多入場者数を記録した。この試合前まで今季の主催１８試合の総入場者数は３６万３１３２人で、鹿島戦に３万６８６８人が来場すれば、昨季の３９万８５４８人（１９試合）の更新と、１９９５年に記録した５４万１６８２人（２