◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）国内最高峰のＧ１に１７頭（ドゥレッツァが出走取り消し）が出走し、４番人気でフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）がマスカレードボールとの競り合いを制し、２０年ぶりの外国調教馬による勝利を挙げた。外国馬の勝利は２００５年のアルカセット（英国）以来。仏国調教馬のＶは１９８７