◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）国内最高峰のＧ１に１７頭（ドゥレッツァが出走取り消し）が出走し、１番人気のマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ドゥラメンテ）は、直線でカランダガンと競り合って惜しくも２着だった。クリストフ・ルメール騎手は２０２３年イクイノックス以来、武豊騎手に並ぶ歴代最多タイの５勝目とはならなかった。同馬は２０２３年の