◆第４５回ジャパンＣ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル、良）国内最高峰のＧ１に１７頭（ドゥレッツァが出走取り消し）が出走し、３番人気で戸崎圭太騎手が騎乗したダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）は３着だった。同馬は昨年の日本ダービー、今年ドバイ・シーマクラシックを制覇。前走の英Ｇ１・インターナショナルＳでは５着で、今回は国内復帰戦だった。これまで１０度