SG「第28回チャレンジカップ」と並行開催のボートレース福岡「第12回レディースチャレンジカップ」は最終日の30日、11Rで優勝戦が行われ、守屋美穂（36＝岡山）がカド4コース捲りを決めて1着。昨年5月12日のレディースオールスター（宮島）以来5回目のG2制覇となった（レディースチャレンジカップは2018年11月25日の芦屋以来2回目）。2着に平高奈菜、3着は細川裕子の追い上げを振り切った遠藤エミが入り3連単＜4＞＜2＞＜1＞は1