◇明治安田J1リーグ第37節新潟1―3柏（2025年11月30日デンカビッグスワンスタジアム）来季のJ2降格が決まっている新潟は柏に1―3で敗れ、18試合勝ちなし（4分け14敗）となり、クラブワースト記録を更新。最終節を前に最下位が確定した。序盤から防戦一方の新潟は、前半20分に自陣で奪ったボールをすぐに失い、細谷に先制点を献上。同45分と、後半10分にも細谷に決められてハットトリックを許した。同27分、途中出場した