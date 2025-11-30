◇明治安田J1リーグ第37節神戸0―0FC東京（2025年11月30日ノエスタ）神戸はリーグ4試合連続ドローで5試合勝ち星なしとなった。今季ホーム最終戦のFC東京戦は0―0。3位から5位に転落した。11月9日のリーグG大阪戦で史上2クラブ目のリーグ3連覇が消滅した後、吉田孝行監督は新しい3つの目標を掲げた。「天皇杯優勝」「年内ACLE1勝」「リーグ3位以内」だった。だが天皇杯は町田に敗れて3シーズンぶりの国内無冠が決定。