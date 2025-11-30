「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）４番人気の仏国馬カランダガン（セン４歳）が脅威の末脚を発揮し、２分２０秒３（良）のＪＲＡレコードでＶを飾った。外国馬が勝利するのは、０５年アルカセット以来２０年ぶりの快挙。２着は１番人気マスカレードボールで、３着には３番人気ダノンデサイルが入った。３連単は１万１０７０円の万馬券だった。スタート直後にアドマイヤテラが落馬、競走中止する波乱の展開。セイウンハー