◇明治安田J1リーグ第37節鹿島1−0東京V（2025年11月30日味スタ）J1第37節は各地で行われ、首位の鹿島は敵地で東京Vに1−0で勝利。後半29分、シュートのこぼれ球に反応したMF松村優太（24）が左足で押し込み、先制。この1点を守り切った。2位・柏も新潟に勝利したため、勝ち点1差は変わらず、優勝争いは最終節にもつれ込んだ。勝利し、勝ち点1差の2位・柏が新潟に敗れると最終節を待たずに9年ぶりのリーグ優勝が決まると