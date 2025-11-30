岩手県内で今年、信号機のない横断歩道における車の一時停止率が６７・２％となり、日本自動車連盟（ＪＡＦ）が調査結果の公表を始めた２０１８年以降で最高となったことがわかった。全国平均（５６・７％）も１０・５ポイント上回った。一方、３割以上の車が一時停止をしておらず、ＪＡＦや県警は「思いやりのある運転」を呼びかけている。調査は全国一斉で行われ、今年は８月６〜２８日の平日、午前１０時〜午後４時に県内２