プレーオフを制して優勝し、トロフィーを手に笑顔の鈴木愛＝宮崎CCツアー選手権リコー杯最終日（30日・宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）首位から出た鈴木愛が6バーディー、3ボギーの69で回り、通算9アンダーの279で並んだ岩井千怜とのプレーオフを制して今季2勝目、通算22勝目を挙げた。国内四大大会は9年ぶりの3勝目で賞金3千万円を獲得。4打差の3位は古江彩佳、阿部未悠、申ジエ（韓国）。通算4アンダーの6位に畑岡奈紗、