東京駅５、６番ホームを点検する四足歩行ロボット（画像：JR東日本ビルテック）深刻化する鉄道業界の人材不足解消策の一つとして、JR東日本グループは産業用ロボットの世界でトレンドになっている、四足歩行ロボットの導入を構想している。JR東日本グループで施設管理を担当するJR東日本ビルテック（BT）は2025年９月から、東京駅での実証実験をスタート。ロボ犬のように見えるロボットは、階段や段差があっても乗り越え、自立走行