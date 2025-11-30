49歳で大手出版社・小学館を退社し「めちゃコミック」を運営する株式会社アムタスへ転職した豆野文俊氏。豆野氏が中心となり新たな漫画編集部を立ち上げる過程を追ったドキュメンタリーがYouTubeにて公開されている。 【画像】編集者が行える「地上戦」「空中戦」「ゲリラ戦」とは 2025年11月27日に公開されたのは社内の編集者に対して豆野氏が講義をする様子を収めた動画ー。本稿ではその内容を振り返りたい。