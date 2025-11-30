（台北中央社）今年1年間の台湾のクルーズ船旅客数が前年比26％増となり、過去最高を更新する見込みであることが、台湾の主要港湾を管理する台湾港務の最新の統計で明らかになった。外国人が占める割合もこれまでで最も高い水準になる見通し。統計によれば、今年台湾の港を発着するクルーズ船は延べ567隻で、旅客数は延べ約113万5千人になる見込み。これまでの旅客数が最も多かったのは2019年で、同105万人。その後、新型コロナウ