岡山の自動車販売会社が、地域の人たちに感謝を伝え笑顔になってもらおうというイベントが開かれています。 【写真を見る】車がつないだ80年地域の人たちに感謝を伝え笑顔に岡山トヨタ自動車が「WONDERFUL SMILE 2025」開催【岡山】 歴代のクラウンなど、なつかしい車の展示が会場を彩ります。岡山トヨタ自動車が地域の人に感謝を伝えるイベント「WONDERFUL SMILE」。9回目の今回は創立80周年の記念の開催です。 会場では子