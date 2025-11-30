現地11月29日、イングランド女子代表はウェンブリーで中国女子代表と国際親善試合で対戦。８−０の大勝を飾った。12分に先制したイングランドは、その後も迫力のある攻撃で中国を圧倒。38分までになんと５点を叩き込む。後半はややペースダウンしたものの、相手の緩慢な守備を突いて３点を加点した。 中国を粉砕した“ライオネス”のパフォーマンスに、海外のファンからは次のような声が寄せられた。「なんて試合だ」「