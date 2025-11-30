◇女子ゴルフツアーツアー選手権リコー杯最終日（2025年11月30日宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）首位タイから出た鈴木愛（31＝セールスフォース）が69で回り、通算9アンダーで並んだ岩井千怜（23＝Honda）とのプレーオフを制し、最終戦初優勝を飾った。8月のニトリ・レディース以来の今季2勝目、ツアー通算22勝目。14年と16年の日本女子プロに続くメジャー3勝目。優勝の瞬間は涙を流し、インタビューでは「記念