2025年11月24日、中国のポータルサイト・捜狐に「鬼滅の刃」の猗窩座（あかざ）は童磨（どうま）をどれほど嫌っているのか考察した記事が掲載された。記事は、「『鬼滅の刃』において上弦の参・猗窩座と上弦の弐・童磨はともに上弦の鬼という同僚関係にあるが、猗窩座の童磨に対する嫌悪は誰が見ても明らかなほど露骨である。作中で猗窩座は他の上弦に対しては比較的礼儀正しいが、童磨に対してだけは激昂し、さらには上弦会議の場