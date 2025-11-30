阪神・佐藤輝明内野手が、30日、富田蓮投手とともに兵庫県西宮市で「佐藤輝明後援会主催佐藤輝明野球教室」を行った。「こうやって子どもたちと直接ふれ合う機会はなかなかない。何か学んでくれるものがあったらいいなと思います」佐藤輝は守備、打撃を約2時間かけて少年少女に熱血指導。最後はロングティーを披露し、校舎直撃の“特大アーチ”で歓声を受けた。「楽しんでやって欲しい。楽しむために、しっかり上手くなっ